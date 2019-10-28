رياضة | الصفقة الفرنسية تشعل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الفرنسية تشعل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني مصير الفرنسيين بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لضمهم خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب موقع OK Diario الإسباني فإن النادي الملكي يحضر 150 مليون يورو لضم بول بوجبا على أمل إقناع إدارة مانشستر يونايتد بالاستغناء عنه خاصة أن عقده ينتهي في 2021.

ويتابع ريـال مدريد عن قرب وضعية كيليان مبابي في باريس سان جيرمان إذ يبدو مفتاح إتمام الصفقة هو العلاقة المتوترة بين اللاعب ومدربه توماس توخيل مؤخرًا.