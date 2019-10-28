رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"، موعد مباراة ليفربول القادمة، بعدما تمكن الريدز من قلب الطاولة على توتنهام، وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد استون فيلا

وتحضر التمثيل المصري بقوة خلال موعد مبارة ليفربول القادمة ضد استون فيلا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج، حيث سيتواجه الثنائي المصري محمد صلاح نجم الريدز ضد مواطنه محمود حسن تريزيجيه الذي سيقود أحلام الوافد الجديد للبريميرليج.

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ومن المقرر تحديدًا لـ موعد مباراة ليفربول القادمة، يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث يحل الريدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره استون فيلا، في الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

وكان ليفربول قد تمكن من قلب الطاولة على نظيره توتنهام هوتسبير، وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

بادر العملاق اللندني بهدف التقدم في الثواني الأولى من مباراة ليفربول ضد توتنهام، عن طريق القناص هاري كين، قبل أن يدرك مواطنه الإنجليزي هيندرسون هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض والضيافة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن ينجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الفوز لصالح ليفربول ضد توتنهام، بعدما نفذ ركلة جزاء بصورة صحيحة لتسكن شباك المتألق جازانيجا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدراة الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر .