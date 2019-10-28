رياضة | ماني يرد على رغبة ريال مدريد في ضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يرد على رغبة ريال مدريد في ضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي بالرد على رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع خلال الفترة القادمه.

ريال مدريد يريد ضم سادي ماني

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رد ماني على رغبة ريال مدريد في ضمه

وأكد ساديو ماني أنه لا يريد الرحيل عن صفوف نادي ليفربول والانضمام إلى أي نادي أخر نهائيا.

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وقال ماني في تصريحات صحفية: "أنا سعيد جداً من أن أكون جزءاً من هذا النادي الكبير، أنا حقاً أستمتع بذلك"

وأضاف ساديو: "أتمنى أن أبقى هنا في ليفربول للأبد، لقد خضت تجارب عديدة في أوروبا ولكن هنا في ليفربول الأمر يختلف كثيراً تشعر أننا أسرة واحدة".

مشاركات ماني مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 14 مباراة مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدف وحيد.

ترتيب ليفربول في الدروي الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.