رياضة | موعد ماتش نادي الإسماعيلي القادم

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موعد ماتش نادي الإسماعيلي القادم، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية خاصة جماهير الدراويش المباراة القادمة لفريقهم بعد نهاية فترة التوقف المنتظرة بسبب المنتخب الأوليمبي المشارك في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وستكون أول مباراة للإسماعيلي بعد نهاية فترة التوقف أمام نظيره مصر المقاصة.

موعد ماتش نادي الإسماعيلي القادم

تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة، يوم 24 نوفمبر القادم، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد ماتش نادي الإسماعيلي القادم، لمعرفة أهدف كلا الفريقين من مباراة الدراويش ضد الفريق الفيومي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لدخول المربع الذهبي من خلال تحقيق الفوز على ضيفه مصر المقاصة العنيد، والذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو، والذي يتطلع أيضًا للظفر بالثلاثة نقاط من أجل الصراع على المربع الذهبي، خاصة بعد العديد من النتائج السلبية التي حققها رفقة الفريق الفيومي حتى الآن منذ توليه منصب المدير الفني.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الإسماعيلي ضد مصر المقاصة

سيطر التعادل السلبي على أخر مباراة جمعت بين الإسماعيلي ونظيره مصر المقاصة، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهة الإسماعيلي ومصر المقاصة

1- بيراميدز 11 نقاط.

2- الزمالك 10 نقاط.

3- الأهلي 9 نقاط.

4- المقاولون العرب 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

6- حرس الحدود 6 نقاط..

7- مصر المقاصة 6 نقاط.

8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- أسوان 1 نقطة.

18- إنبي 1 نقطة.