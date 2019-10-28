رياضة | مفاجأة.. نيمار يمهد للعودة لبرشلونة (تفاصيل جديدة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نيمار يمهد للعودة لبرشلونة (تفاصيل جديدة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بموقف جديد يمهد عودته إلى ناديه القديم برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار لا ينسى برشلونة أبدا ويحلم بالعودة إلى الفريق من جديد في أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة إلى قيام نيمار بتشر فيديو عبر "قصة" حسابه الخاص على "إنستجرام" يظهر فيه صورة له وهو بقميص نادي برشلونة رفقة ابنه.

رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

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وكان نايمار قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والعودة إلى نادي برشلونة من جديد.

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة، حيث تعرض الفريق للعديد من النتائج السلبية في بداية الموسم، قبل أن يستعيد قوته من جديد، بفضل الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والمهاجم لويس سواريز.