رياضة | سر تدريب الأهلي بـ10 لاعبين وحارسين فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تدريب الأهلي بـ10 لاعبين وحارسين فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش الذي شارك به 10 لاعبين إلى جانب الحارسين شريف اكرامي وعلي لطفي، وذلك في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدًا الثلاثاء في مران الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، ومنح فايلر، راحة إضافية لبعض اللاعبين في صفوف الفريق، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعبين الأفارقة سوف ينتظمون في تدريب غدًا الثلاثاء بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم.

فيما يستمر غياب اللاعب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأوليمبي، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقرر اقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما يغيب عن تدريب الأهلي لاعبو المنتخب الأولمبي الذين انتظموا في المعسكر استعدادًا لبطولة في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض اللاعبون المشاركون في المران تقسيمة شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية.