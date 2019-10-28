رياضة | الأهلي يعلن موعد عودة المحترفين في غياب أليو ديانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد عودة المحترفين في غياب أليو ديانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعبين الأفارقة سوف ينتظمون في تدريب غدًا الثلاثاء بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم.

فيما يستمر غياب اللاعب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأوليمبي، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقرر اقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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كما يغيب عن تدريب الأهلي لاعبو المنتخب الأولمبي الذين انتظموا في المعسكر استعدادًا لبطولة في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض اللاعبون المشاركون في المران تقسيمة شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية.