رياضة | خبر سار في ريال مدريد بشأن كورتوا

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سيعود الحارس البلجيكي تيبوت كورتوا إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء ويعود للمشاركة في مواجهة ريال مدريد ضد ليجانيس في اطار منافسات الدوري الإسباني.

ويأتي بعد أداء أفضل له حتى الآن بالنسبة للنادي ضد غلطة سراي ، حيث حقق ثلاث مرات رائعة للإبقاء على ريال مدريد في المباراة.

وسيكون في يوم الأربعاء المقبل ،شهر تقريبًا منذ آخر مشاركة له في ملعب بيرنابيو، حيث تلقى هدفين قبل أن يتم استبعاده في الشوط الأول ضد كلوب براغ.

كانت كل من إضرابات إيمانويل بونافنتور دينيس مهينة للبلجيكي قبل أن يجبره التهاب المعدة والأمعاء على الخروج ، مع ظهور ألفونس أريولا في نهاية الشوط الأول.

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غاب عن غرناطة بعد أربعة أيام ، في 5 أكتوبر ، حالته نفس المشكلة الصحية من اللعب في ملعب برنابيو ضد غرناطة ، وهو إجراء اعتبره البعض بمثابة حماية.

"قبل أن تكون حارس مرمى ريال مدريد ، عليك أن تعرف كيفية التعامل مع الضغط" ، قال قبل 24 ساعة فقط من مارس ، بعد رد فعل سلبي من المشجعين عليه ضد نادي بروج.

عاد بعد ذلك الغياب في مهمة دولية للحفاظ على أوراقه النظيفة لصالح روبرتو مارتينيز البلجيكي ضد سان مارينو وكازاخستان لتأمين تذكرة سفر إلى يورو 2020.

الآن ، سوف يمنحه الأربعاء فرصة لإظهار ذلك لعشاقه في المنزل بعد 30 يومًا من آخر نزهة له في بيرنابيو.