رياضة | برشلونة يرمم دفاعه بصفقة من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرمم دفاعه بصفقة من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة صباح اليوم الاثنين عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "التوتو سبورت" فإن النادي الكتالوني وضع قلب دفاع إنتر ميلان كهدف للتعاقد معه في يناير المقبل وتدعيم صفوف الفريق.

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وأضافت الصحيفة أن فالفيردي لا يعول كثيرا على توديبو، وهناك اصابات متكررة لأومتيتي، ولذلك لا يزال البارسا يبحث في السوق على قلب دفاع، وسكرينيار هو مرشح لهذا المنصب.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يجد منافسًا له لضم اللاعب السلوفاكي في ظل رغبة أخرى من مانشستر يونايتد للحصول على خدماته.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد مساء غد الثلاثاء على ملعب كامب نو في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".