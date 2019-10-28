رياضة | باريس سان جيرمان يترقب فشل صفقة انتقال نجم برشلونة إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يترقب فشل صفقة انتقال نجم برشلونة إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب راكيتيتش من الرحيل عن صفوف البلوجرانا في يناير المقبل، بعد خروجه من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في تشكيل الفريق.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا فإن باريس سان جيرمان يراقب مفاوضات إنتر ميلان مع برشلونة لضم اللاعب الكرواتي.

وأفادت صحيفة "التوتو سبورت" فإن باريس سان جيرمان يراقب مفاوضات إنتر ميلان مع راكيتيتش، واذا فشلت هذه المفاوضات، سوف ينقض النادي الباريسي على لاعب الوسط الكرواتي.