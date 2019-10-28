رياضة | نجم يوفنتوس مهدد بالغياب أمام جنوى في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس مهدد بالغياب أمام جنوى في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول مشاركة ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس في مباراة فريقه المقبلة أمام جنوى في الدوري الإيطالي.

ويستضيف يوفنتوس نظيره جنوى يوم الأربعاء المقبل في تورينو بالجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "الكالتشيو".

ويعاني بيانيتش من إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة فريق السيدة العجوز الماضية أمام ليتشي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولم يشارك بيانيتش في التدريبات مع الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبارات طبية اليوم لمعرفة مدى إصابته، اللاعب في شك كبير ليلتحق في مباراة جنوى.