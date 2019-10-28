رياضة | صدمة كبيرة في مانشستر يونايتد بسبب بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبيرة في مانشستر يونايتد بسبب بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في صدمة كبيرة لدى الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بسبب مدة غيابه عن الشياطين الحمر للإصابة.

ويعاني اللاعب الفرنسي من إصابة في الكاحل والتي أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

وأكدت التقارير الصحفية في إنجلترا اليوم الاثنين أن بوجبا سيغيب عن صفوف الشياطين الحمر حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت التقارير بأن اللاعب يحتاج إلى وقت للتعافي بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها وتسببت في إبعاده عن مباريات الفريق في الأونة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد حقق فوزا هاما أمس الأحد خارج ملعبه على حساب مضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في مباراة شهدت إهدار لاعبا اليونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال لركلتي جزاء.