رياضة | بريزنتيشن تتولى تنظيم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريزنتيشن تتولى تنظيم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتولى شركة بريزنتيشن مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، في الوقت الذي تجهز الشكرة الرائدة في مجال التسويق الرياضي أكث من مفاجأة تمهيداً لكشف النقاب عنها في يوم افتتاح البطولة.



ويعود نظام تذكرتي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي و أحمد عبادة.



وتضم بطولة أمم افريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.



واختار شوقى غريب 27 لاعبا للتواجد في المعسكر وهم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و للوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي.