الامارات | أسعار تذاكر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة عن بدء طرح مبيعات تذاكر المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في العاصمة أبوظبي يوم الأربعاء 19 الشهر المقبل في استاد محمد بن زايد.

وستكون تذاكر المباراة متاحة عبر الموقع الالكتروني، ابتداءً من 120 درهماً، والاستفادة من العرض المخصص لمن يحجز تذاكره بصورة مبكرة.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني: "نرحب بالمنتخبين البرازيلي والكوري الجنوبي بكامل نجومهما في أبوظبي، وبجماهيرهما الكبيرة، ونتطلع لتحقيق صورة تنظيمية مميزة تناسب مكانة الحدث العالمي، وتعزز ريادة أبوظبي في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية".

وأضاف: "مع إعلان بدء البيع على تذاكر المباراة العالمية، نتوقع أن يكون مستوى الإقبال كبيراً على شراء التذاكر، ونتمنى من الجميع اقتناء التذاكر بصورة مبكرة والتفاعل مع الكرنفال العالمي الذي سيشهده كوكبة نجوم الكرة في العالم".

ويضم المنتخب البرازيلي، صاحب الشهرة العالمية الواسعة، تشكيلة متكاملة من النجوم، حيث يتوقع أن يشارك في المباراة نخبة اللاعبين مثل: غابرييل جيسوس، فيليبي كوتينهو، روبرتو فيرمينو، ثياغو سيلفا، وأليسون، بجانب نجوم منتخب كوريا الجنوبية بقيادة نجم توتنهام والدوري الإنجليزي سون هيونج مين.

وتم تصنيف التذاكر كما يلي: الفئة 1، الفئة 2، الفئة 3، والفئة 4، بالإضافة إلى عدد محدود من تذاكر الفئة 4 المخصصة لمن يحجز تذاكر المباراة بصورة مبكرة.

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أسعار التذاكر (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

الفئة 1... 445 درهماً

الفئة 2... 365 درهماً

الفئة 3... 280 درهماً

الفئة 4... 150 درهماً

الفئة 4 - لمن يحجز تذاكر المباراة بصورة مبكرة 120 درهماً