مزاد ريال مدريد يبدأ بـ 100 مليون يورو لضم بوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

اشارت تقارير صحفية الى ان نادي ​ريال مدريد​ جهز المبلغ المطلوب من اجل ضم لاعب نادي ​مانشستر يونايتد​ الفرنسي ​بول بوغبا​ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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واضافت التقارير ان الفريق الاسباني سيبدأ المفاوضات مع اليونايتد من مبلغ 100 مليون يورو على ان يصل كحد اقصى الى مبلغ 150 مليون يورو.

في وقت يعاني اللاعب الفرنسي من اصابة على مستوى الكاحل قد تبعده عن اليونايتد حتى نهاية شهر كانون الاول.

ويحتل اليونايتد المركز السابع حالياً برصيد 13 نقطة نقطة بعد فوزه على نورويتش في الدوري الانكليزي الممتاز.