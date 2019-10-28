سولسكاير سكشف موعد انتظام بوغبا في صفوف مانشستر يونايتد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

توقع المدير الفني النرويجي لنادي ​مانشستر يونايتد​ ​اوليه غانر سولسكاير​ ان يغيب لاعب خط الوسط الفرنسي ​بول بوغبا​ حتى شهر كانون الاول القادم، حيث كان اللاعب الفرنسي قد غاب عن المباراة الاخيرة لليونايتد امام نورويتش سيتي والتي انتهت بفوز اليونايتد بنتيجة 3 -1، على الرغم من انه اضاع ركلتي جزاء عن طريق ماركوس راشفورد وانطوني مارسيال.



وأضاف سولسكاير:" بوغبا غائب منذ فترة. هو بحاجة إلى الوقت للتعافي تماما من الإصابة، وبالتالي لن يعود إلى الملاعب لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد في 24 تشرين الثاني بعد فترة التوقف الدولي، ولكن على الأرجح سيعود في كانون الأول ".