جماهير أرسنال تسخر من تشاكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

أكد جرانيت تشاكا قائد فريق الأرسنال في وجه مشجعي الفريق الذين بدورهم صرخوا عليه عندما تم استبداله.



ونال أنصار المدفعجية من تشاكا بعد قرار أوناي إيمري بالتخلي عن الدولي السويسري في الدقيقة 61 قبل أن يبدأوا في صب غضبهم على تشاكا.

كان رد فعل قائد أرسنال بإنه خلع قميصه وهو خارج من الملعب الي غرفة الملابس.

تم أعطي تشاكا شارة قيادة الجانرز من قبل أوناي إيمري، لكن لا يبدو أنه يحظى بثقة مشجعي أرسنال.

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و حدث أول تغير في المباراة من قبل إيمري ضد كريستال بالاس ، حيث أخرج تشاكا واقحم الشاب بوكايو ساكا.

أرسنال تقدم بهدفين أمام كريستال بالاس بفضل وديفيد لويز وسوكراتيس. لكن كريستال قاتل للعودة مرة أخري ومنح ركلة جزاء في 32 دقيقة، ليقلص بها لوكا ميليفويفيتش النتيجة.

في الشوط الثاني أحرز جوردان أيو هدف التعادل لفريق بالاس ، حيث أصبح جمهور الإمارات محبط جداً.

عندما تم تبديل تشاكا ، قوبل بهتافات ساخرة.

وسجل سوكراتيس الهدف الثالث لفريق أرسنال في الثواني الأخيرة من اللقاء ، لكن مراجعة الفار الغاة الهدف لينتهي اللقاء بالتعادل.