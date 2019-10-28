شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر صرف باقى مستحقات لاعبى الفريق الأول خلال الأسبوع الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يشار إلى أن لاعبو الزمالك قد حصلوا على نسب متنوعة من المقدم حيث حصل عددا منهم على 11% من نسبة الـ25% المستحقة لهم وحصل عدد آخر على 12.5% كما حصل البعض على 13% وسيتم مساواة الجميع داخل الزمالك خلال الأسبوع الجارى بأن يكون جميع اللاعبين قد حصلوا على باقى الـ25% كاملة.
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