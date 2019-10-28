شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر صرف باقى مستحقات لاعبى الفريق الأول خلال الأسبوع الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، صرف باقى مستحقات لاعبى الفريق الأبيض الخاصة بمقدمات العقود، خلال الأسبوع الجارى، بعدما تم منحهم جزء من المقدم فى منتصف الشهر الجارى وحصلوا على وعداً من مرتضى منصور رئيس الزمالك بالحصول على باقى مقدمات العقود قبل نهاية الشهر الجارى لذا تقرر أن تقوم إدارة الكرة بالنادى بإنهاء ذلك الأمر خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن لاعبو الزمالك قد حصلوا على نسب متنوعة من المقدم حيث حصل عددا منهم على 11% من نسبة الـ25% المستحقة لهم وحصل عدد آخر على 12.5% كما حصل البعض على 13% وسيتم مساواة الجميع داخل الزمالك خلال الأسبوع الجارى بأن يكون جميع اللاعبين قد حصلوا على باقى الـ25% كاملة.

ويدخل الزمالك معسكر مغلق فى مدينة 6 أكتوبر، يوم الخميس القادم، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة التوقف الدورى لمواجهة إنبى التى ستقام عقب نهاية التوقف الحالى.