الأهلي يُحدد صفقتي الميركاتو الشتوي...

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جدة - عمرو شويل بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مناقشة ملف الصفقات الشتوية مع جهازه المعاون، خاصة وأن النادي لا يحق له سوى التعاقد مع 2 لاعبين فقط من خلال استبدالهما في قائمة الفريق، بعدما استخدم الأحمر ثلاث استبدالات وهم باسم علي ظهير أيمن الفريق الأحمر الذي انتقل إلى الجونة، أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق المنتقل إلى الجونة، وأخيرا محمد شريف المعار إلى إنبي.

وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي أن فايلر طلب تدعيم مركزي المهاجم والمساك، حيث دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع أكثر من لاعب في هذين المركزين، منهم أحد المهاجمين الأفارقة الذي تتكتم إدارة الأهلي على اسمه وحسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر هداف المقاولون العرب، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وأسامه جلال مساك غنبي.

بدأت إدارة الأهلي بالفعل في التفاوض مع أكثر من إدارات أندية هؤلاء اللاعبين، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات مع لاعبين تمهيداً لضمهم بنهاية الموسم منهم نجمي بيراميدز ايريك تراوري ومحمود نبيل دونجا.