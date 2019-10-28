شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف باقى مستحقات لاعبى الفريق خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف مسؤولو الزمالك، خلال الأسبوع الجارى، باقى مستحقات لاعبى الفريق الأبيض الخاصة بمقدمات العقود، بعدما تم منحهم جزءاً من المقدم فى منتصف الشهر الجارى وحصلوا على وعد من مرتضى منصور رئيس الزمالك بالحصول على باقى مقدمات العقود قبل نهاية الشهر الجارى، لذا تقرر إنهاء ذلك الأمر خلال الفترة الحالية.

وكان لاعبو الزمالك قد حصلوا على نسب متنوعة من المقدم، حيث حصل عدد منهم على 11% من نسبة الـ25% المستحقة لهم وحصل عدد آخر على 12.5%، كما حصل البعض على 13% وسيتم مساواة الجميع داخل الزمالك خلال الأسبوع الجارى بأن يكون جميع اللاعبين قد حصلوا على باقى الـ25% كاملة.

ويستعد الزمالك لدخول معسكر مغلق فى 6 أكتوبر الخميس المقبل ضمن استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة التوقف الدورى لمواجهة إنبى التى ستقام عقب نهاية التوقف الحالى.