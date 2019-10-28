سوبر كورة.. مصر Vs كينيا وجزر القمر.. 3 وجوه جديدة وشكوك حول مشاركة صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تفصلنا عن مباراتى المنتخب الوطنى الأول أمام كينيا وجزر القمر سوى أيام قليلة، ونظرا لأهمية المباراتين كونهما أول استحقاق رسمى للفراعنة بعد صدمة الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر، رفع حسام البدرى حالة الطوارئ وقرر البدء مبكرا فى الإعداد للمعسكر المقبل.

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