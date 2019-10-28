شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتناول الإفطار قبل انطلاق دور الـ16 فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة العالم لسيدات الاسكواش صورة عبر حسابها على موقع انستجرام، أظهرت ثنائى نادى سبورتنج نور الشربيني وفارس الدسوقي يتناولان الإفطار فى معسكر اللاعبين بأحد الفنادق القريبة من الأهرامات، وتقام بطولة العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال.

وتستعد نور الشربيني لمواجهة لاعبة الهند جوشنا شنابا فى مباراة دور الـ 16، وتحمل الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، فيما كانت رنيم لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى قد حصدت اللقب في الموسم قبل الماضي.

Advertisements

كان فارس الدسوقى قد نجح فى التأهل أمس إلى الدور ربع النهائي ببطولة مصر الدولية المقدر قيمة جوائزها بـ185 ألف دولار، بعد تغلبه على الهندى سوراف جوزال بثلاثة أشواط نظيفة.

وتستضيف الأهرامات بطولة العالم لسيدات الاسكواش حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.