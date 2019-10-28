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محمد محمود يخضع اليوم لفحص طبى فى ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لفحص طبي في ألمانيا اليوم الاثنين، من قبل الطبيب الشهير فايلر، قبل اجراء جراحة الرباط الصليبي غداً الثلاثاء.

وسافر محمد محمود الى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق الأربعاء الماضي ، وقام مسئولو الأهلي بإجراء اتصالات مكثفة مع فايلر، من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية.

وحدد فايلر، غداً  الثلاثاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية للاعب خاصة وأن محمود الخطيب رئيس الاهلي طالب بسرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب من أجل إجراء الجراحة التى تأتي بعد أيام من مشاركته في التدريبات الجماعية عقب إجراء جراحة الصليبي قبل نحو تسعة أشهر عندما أصيب في مباراة سموحة بالدوري خلال يناير الماضي.

 

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