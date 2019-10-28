شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الدوليين وعودة وليد سليمان فى مران الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يستمر غياب لاعبي الأهلي الدوليين عن مران الفريق الأحمر المقررإقامته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتي قبل أيام من سفر الفريق للإمارات لخوض معسكر هناك يتخلله مواجهة فريق العروبة ودياً.
ومنح فايلر لاعبي الأهلي الدوليين راحة لمدة 48 ساعة قبل سفرهم مع الفريق للإمارات، وقبل أن يعودوا للانتظام في معسكر المنتخب الوطني يوم 5 نوفمبر المقبل وهو الموعد الذي حدده حسام البدري المدير الفني للمنتخب لإنضمام لاعبي الأهلي الدوليين.
فيما يشهد مران اليوم عودة وليد سليمان للتدريبات بعد حصوله على أذن بالغياب عن مران أمس، ويستمر غياب اللاعبين الأجانب بعد حصولهم على أجازه من قبل السويسري فايلر المدير الفني للفريق.
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