شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبرع جماعي من لاعبي ساوثهمبتون لجمعية خيرية بسبب ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

اعلن نادي ​ساوثامبتون​ عن قيام لاعبي الفريق والجهاز الفني بالتبرع بكامل رواتبهم لاحدى المؤسسات الخيرية بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق امام نادي ليستر سيتي في الاسبوع العاشر من عمر ​الدوري الانكليزي الممتاز​.



وانتهت المباراة باكبر خسارة لساوثامبتون الذي سقط بنتيجة 9 – 0، في وقت يعود ساوثامبتون للعب نهار الثلاثاء ضمن ​مباريات الكاس​ والدوري الانكليزي الممتاز امام مانشستر سيتي، في وقت ستكون الجمعية التي سيتبرع لها اللاعبون " جمعية القديسين".

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

">

Southampton FC✔@SouthamptonFC

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://sfcne.ws/SFDonation

Advertisements

First-team players and staff will give the money they earned on Friday to the charity.southamptonfc.com

١٬٩٤٢

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

# ليستر سيتي # . # تويتر