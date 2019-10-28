شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبرع جماعي من لاعبي ساوثهمبتون لجمعية خيرية بسبب ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 اعلن نادي ​ساوثامبتون​ عن قيام لاعبي الفريق والجهاز الفني بالتبرع بكامل رواتبهم لاحدى المؤسسات الخيرية بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق امام نادي ليستر سيتي في الاسبوع العاشر من عمر ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

وانتهت المباراة باكبر خسارة لساوثامبتون الذي سقط بنتيجة 9 – 0، في وقت يعود ساوثامبتون للعب نهار الثلاثاء ضمن ​مباريات الكاس​ والدوري الانكليزي الممتاز امام مانشستر سيتي، في وقت ستكون الجمعية التي سيتبرع لها اللاعبون " جمعية القديسين". #SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019 "> "> Southampton FC✔@SouthamptonFC #SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://sfcne.ws/SFDonation Advertisements First-team players and staff will give the money they earned on Friday to the charity.southamptonfc.com ١٬٩٤٢ #SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019 # ليستر سيتي # . # تويتر

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