شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة انتر ميلان ضد بريشيا والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 يحل إنتر ميلان ضيفاً على بريشيا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء القادم. وتلعب المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية. وتبث المباراة عبر القنوات التالية: Arena Sport 1 HD BiH Arena Sport 1 HD Serbia Arena Sport 4 HD Croatia beIN Sports France 2 HD beIN Sports MENA 4 HD DAZN 2 Bar Deutsch HD Digi Sport 1 (hun) / HD Digi Sport 2 HD (svk) Digi Sport 4 (rom) Eleven Sports 2 Poland HD M. Liga de Campeones / HD MAX Sport 3 HD Bulgaria Nova Sports 4 HD (hellas) ONE2 Sport Israel / HD Premier Sports 2 HD Sky Sport Calcio 1 / HD Sky Sport Serie A / HD Sport TV2 (portugal) / HD SuperSport 2 HD (alb) Ziggo Sport Extra





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