شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر مواجهة العروبة فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي، مواجهة فريق العروبة الإماراتي على هامش معسكر الفريق هناك والمقرر إقامته بداية من يوم 31 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة أسبوع، حيث تحدد موعد مبدئي للمباراة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وتعذر مواجهة الأهلي لفريق بني ياس بسبب انتظام الدوري الإماراتي، ويأتى معسكر الأهلي استغلالاً لفترة توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى، واستعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام.

ويُكثف مسئولو الأهلي جهودهم من أجل التنسيق لمباراة ودية أخرى فى معسكر الإمارات، خاصة أن المعسكر سيستمر لمدة أسبوع وسيشهد وجود اللاعبين الدوليين قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب الأول يوم 5 نوفمبر المقبل.