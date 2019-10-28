شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تتولى تنظيم افتتاح بطولة افريقيا تحت 23 سنة وعودة تذكرتي من جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتولى شركة بريزنتيشن مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، في الوقت الذي تجهز الشكرة الرائدة في مجال التسويق الرياضي أكثر من مفاجأة تمهيداً لكشف النقاب عنها في يوم افتتاح البطولة.

ويعود نظام تذكرتي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي و أحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

واختار شوقى غريب 27 لاعبا للتواجد في المعسكر وهم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و للوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبد الرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و أحمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي.