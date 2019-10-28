شكرا لقرائتكم استمرار غياب الدوليين وعودة وليد سليمان في مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب لاعبي الأهلي الدوليين عن مران الفريق الأحمر المقرر اقامته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتي قبل أيام من سفر الفريق للإمارات لخوض معسكر هناك يتخلله مواجهة فريق العروبة ودياً.

وكان فايلر، منح لاعبي الأهلي الدوليين راحة لمدة 48 ساعة قبل سفرهم مع الفريق للإمارات، وقبل أن يعودوا للانتظام في معسكر المنتخب الوطني يوم 5 نوفمبر المقبل وهو الموعد الذي حدده حسام البدري المدير الفني للمنتخب لإنضمام لاعبي الأهلي الدوليين.

ويشهد مران اليوم عودة وليد سليمان للتدريبات بعد حصوله على أذن بالغياب عن مران أمس، ويستمر غياب اللاعبين الأجانب بعد حصولهم على أجازه من قبل السويسري فايلر المدير الفني للفريق.