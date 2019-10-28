شكرا لقرائتكم أحمد عبد الدايم: استاد القاهرة يستضيف تصفيات أفريقيا للطائرة المؤهلة للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عبد الدايم، أن استضافة مصر للتصيفات خلال الفترة من 6 و حتى 12 يناير القادم ، مشيرا إلى أن تصفيات السيدات ستقام فى الكاميرون خلال الفترة من 5 وحتى 10 من نفس الشهر .
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