الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد عبد الدايم: استاد القاهرة يستضيف تصفيات أفريقيا للطائرة المؤهلة للأولمبياد...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أحمد عبد الدايم: استاد القاهرة يستضيف تصفيات أفريقيا للطائرة المؤهلة للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، إن ستاد القاهرة يستضيف لتصفيات الرجال المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

 

وأكد عبد الدايم، أن استضافة مصر للتصيفات خلال الفترة من 6 و حتى 12 يناير القادم ، مشيرا إلى أن تصفيات السيدات ستقام فى الكاميرون خلال الفترة من 5 وحتى 10 من نفس الشهر .

 

و أشار عبد الدايم، إلى أن هذه التصفيات ستشهد قوة فى ظل مشاركة منتخبات الجزائر و تونس و المغرب و الكاميرون ، مؤكدا أنه سيتم تحديد موقف المنتخبات النهائى من المشاركة خلال الفترة المقبلة .

 

ويسعى منتخب مصر إلى تصحيح أوضاعه من خلال التأهل إلى الأولمبياد  بعد احتلال المركز العاشر فى كأس العالم الأخيرة باليابان .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبد الدايم: استاد القاهرة يستضيف تصفيات أفريقيا للطائرة المؤهلة للأولمبياد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا