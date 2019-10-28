شكرا لقرائتكم أحمد عبد الدايم: استاد القاهرة يستضيف تصفيات أفريقيا للطائرة المؤهلة للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، إن ستاد القاهرة يستضيف لتصفيات الرجال المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد عبد الدايم، أن استضافة مصر للتصيفات خلال الفترة من 6 و حتى 12 يناير القادم ، مشيرا إلى أن تصفيات السيدات ستقام فى الكاميرون خلال الفترة من 5 وحتى 10 من نفس الشهر .

و أشار عبد الدايم، إلى أن هذه التصفيات ستشهد قوة فى ظل مشاركة منتخبات الجزائر و تونس و المغرب و الكاميرون ، مؤكدا أنه سيتم تحديد موقف المنتخبات النهائى من المشاركة خلال الفترة المقبلة .

ويسعى منتخب مصر إلى تصحيح أوضاعه من خلال التأهل إلى الأولمبياد بعد احتلال المركز العاشر فى كأس العالم الأخيرة باليابان .