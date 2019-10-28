شكرا لقرائتكم حمدى النقاز ظهير الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الدولى التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك بعيد ميلاده الـ 27 ، حيث أنه من مواليد 28 أكتوبر عام 1992 .

و يعد النقاز من أبرز النجوم المحترفين فى صفوف القلعة البيضاء ، حيث أنه إستطاع أن يحفر أسمه فى قلوب الجماهير البيضاء سريعا من قدومه إلى الفريق الموسم الماضى .

سبق و لعب النقاز فى صفوف النجم الساحلى التونسى من عام 2013 إلى 2018 و حصل معه على كأس الإتحاد الأفريقى و كأس تونس 3 مرات و كأس الرابطة التونسية المحترفة مرة من قبل .

بينما حصل النقاز مع الزمالك على كأس السوبر المصرى السعودى و الكونفدرالية و كأس مصر .