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حمدى النقاز ظهير الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27...

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الدولى التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك بعيد ميلاده الـ 27 ، حيث أنه من مواليد 28 أكتوبر عام 1992 .

 

و يعد النقاز من أبرز النجوم المحترفين فى صفوف القلعة البيضاء ، حيث أنه إستطاع أن يحفر أسمه فى قلوب الجماهير البيضاء سريعا من قدومه إلى الفريق الموسم الماضى .

 

سبق و لعب النقاز فى صفوف النجم الساحلى التونسى من عام 2013 إلى 2018 و حصل معه على كأس الإتحاد الأفريقى و كأس تونس 3 مرات و كأس الرابطة التونسية المحترفة مرة من قبل .

 

بينما حصل النقاز مع الزمالك على كأس السوبر المصرى السعودى و الكونفدرالية و كأس مصر .
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