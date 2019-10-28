شكرا لقرائتكم حمدى النقاز ظهير الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و يعد النقاز من أبرز النجوم المحترفين فى صفوف القلعة البيضاء ، حيث أنه إستطاع أن يحفر أسمه فى قلوب الجماهير البيضاء سريعا من قدومه إلى الفريق الموسم الماضى .
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