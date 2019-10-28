شكرا لقرائتكم روما يهزم ميلان بثنائية ويزيد أوجاعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتغلب على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف في مواجهة مثيرة، جمعت بينهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح روما التسجيل عن طريق النجم إدين دزيكو في الدقيقة 38 ثم أدرك ميلان التعادل عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 55 قبل أن يحسم نيكولو زانيولو المواجهة لصالح روما بهدف الفوز في الدقيقة 59 .

ورفع روما رصيده إلى 16 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ميلان عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.