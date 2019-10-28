شكرا لقرائتكم يونايتد يحقق الفوز الأول خارج أرضه.. وأرسنال يهدر تقدمه أمام كرستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتفى أرسنال بالتعادل 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس باستاد الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إذ حرم حكم الفيديو المساعد صاحب الأرض من هدف الفوز المتأخر عبر سقراطيس باباستاثوبولوس.

وتقدم أرسنال 2-صفر في أول 9 دقائق عبر ثنائي الدفاع سقراطيس وديفيد لويز إذ كان الفارق بين الهدفين 106 ثوان بعد ركلتين ركنيتين نفذها نيكولا بيبي.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء لويلفريد زاها لادعاء السقوط بعد تدخل كالوم تشامبرز، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل وأبلغ الحكم أنها ركلة جزاء نفذها لاعب الوسط لوكا ميليفويفيتش بنجاح.

وبدأ بالاس الشوط الثاني بشكل أفضل من منافسه وأدرك التعادل في الدقيقة 52 بضربة رأس من جوردان أيو عند القائم البعيد بعد تمريرة جيمس مكارثر العرضية.

وأخرج أوناي إيمري مدرب أرسنال لاعبه جرانيت تشاكا وسط صيحات الاستهجان من الجماهير ضد اللاعب السويسري، الذي خلع قميصه وركض خارج الملعب.

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واستفاد سقراطيس من ركلة ركنية أخرى ليهز الشباك ويجعل النتيجة 3-2 لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف، بسبب وجود خطأ ضد تشامبرز ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

فاز مانشستر يونايتد 3-1 على مستضيفه نوريتش سيتي لينتزع انتصاره الأول خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب على الرغم من إهدار ركلتي جزاء باستاد كارو رود اليوم الأحد.

منح هدفا سكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد في الشوط الأول السيطرة للفريق الضيف لكن كان بإمكانه أن يضاعف التقدم بعدما أنقذ تيم كرول ركلتي جزاء من راشفورد وأنطوني مارسيال تم احتسابهما بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وتقدم مكتوميناي ليونايتد بعد 21 دقيقة، وهو الهدف رقم 2000 للفريق على مدار مشاركاته في الدوري الممتاز، ثم تصدى كرول لركلة جزاء من راشفورد لكن مهاجم يونايتد لم يخطئ عندما مرر له دانييل جيمس الكرة، وهو في وضع انفراد في الدقيقة 30.

واتجه كرول إلى اليسار ليتصدى لركلة جزاء سددها مارسيال لكن المهاجم الفرنسي استطاع هز الشباك بإنهاء رائع في الدقيقة 73 اثر تبادل للكرة مع راشفورد.

وسجل الجناح الكوبي اونيل هرنانديز هدف حفظ ماء الوجه لنوريتش من مجهود فردي قبل دقيقتين على النهاية.