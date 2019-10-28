صفقتين في صفقة.. الأهلي يسعى للتعاقد مع تراوري لاعب بيراميدز

الموجز

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع نجم البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز لتدعيم خط وسط الفريق، تمهيداً للتعاقد معه خلال في يناير المقبل.

ويسعى مسئولو الأهلي للحصول على خدمات تراوري والذي يعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الماضية، لعروضه المميزة الموسم الماضي مع بيراميدز.

Advertisements

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوف الفريق باستقدام لاعب يمكنه اللعب في خط الوسط أو كصانع ألعاب، وهو ما يتميز به تراوري حيث يمكنه اللعب في هذين المركزين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها داخل النادي الأهلي قوله إن القلعة الحمراء فتحت خط تواصل بينها وبين أحد المقربين من اللاعب لارتداء قميص الأهلي.

وأضاف المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد فتح باب التفاوض بين الأهلي وبيراميدز لإتمام الصفقة، خاصة وأن العلاقة بين الناديين باتت جيدة وهو ما ساهم في انتقال محمد مجدي "قفشة" من بيراميدز للأهلي الصيف الماضي .