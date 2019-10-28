شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه العروبة فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلي فريق العروبة الإماراتى على هامش معسكر الفريق هناك، والمقرر إقامته بداية من يوم 31 أكتوبر الجارى ويستمر لمدة أسبوع، حيث تحدد موعد مبدئى للمباراة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وتعذر مواجهة الأهلي لفريق بني ياس بسبب انتظام الدورى الإماراتى، ويأتى معسكر الأهلي استغلالاً لفترة توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى، واستعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام.

ويُكثف مسئولو الأهلي جهودهم من أجل التنسيق لمباراة ودية أخرى فى معسكر الإمارات، خاصة أن المعسكر سيستمر لمدة أسبوع وسيشهد وجود اللاعبين الدوليين قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب الأول يوم 5 نوفمبر المقبل.