شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف تصفيات أفريقيا للطائرة المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة ، استضافة استاد القاهرة تصفيات الرجال المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وأضاف عبد الدايم أن استضافة مصر للتصيفات خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل، وأن تصفيات السيدات ستقام فى الكاميرون خلال الفترة من 5 و حتى 10 من نفس الشهر.
وأشار عبد الدايم إلى أن هذه التصفيات ستشهد قوة فى ظل مشاركة منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والكاميرون، مؤكدا أنه سيتم تحديد موقف المنتخبات النهائى من المشاركة خلال الفترة المقبلة.
ويسعى منتخب مصر إلى تصحيح أوضاعه من خلال التأهل إلى الأولمبياد بعد احتلال المركز العاشر فى كأس العالم الأخيرة باليابان.
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