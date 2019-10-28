شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الدولى التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك اليوم بعيد ميلاده الـ 27 ، حيث إنه من مواليد 28 أكتوبر عام 1992.

حمدى النقاز من أبرز النجوم المحترفين فى صفوف القلعة البيضاء، استطاع فى فترة قصيرة أن يحفر اسمه فى قلوب جماهير الزمالك بعد المستويات المتميزة واللمسات السحرية مع الفريق خلال الموسم الماضى.

سبق ولعب النقاز فى صفوف النجم الساحلى التونسى فى الفترة من 2013 إلى 2018 وتوج معه على كأس الاتحاد الأفريقى وكأس تونس 3 مرات وكأس الرابطة التونسية المحترفة مرة من قبل، بينما حصل النقاز مع الزمالك على كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر.