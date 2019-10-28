الأهلي يبحث مع فايلر ترتيبات معسكر الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، ترتيبات معسكر الإمارات المقرر إقامته بداية من يوم 31 أكتوبر الجارى، والذي يأتى استغلالاً لفترة توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى، واستعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام.
ويجد الأهلي صعوبة فى ترتيب إقامة مباريات ودية بسبب انتظام الدورى الإماراتى، فى الوقت الذى يوجد اتفاق مبدئى مع نادى بني ياس لمواجهته ودياً يوم 3 نوفمبر المقبل ضمن برنامج المعسكر الخارجي.
ويُكثف مسئولو الأهلي جهودهم من أجل التنسيق لمباراة ودية أخرى فى معسكر الإمارات، خاصة أن المعسكر سيستمر لمدة أسبوع وسيشهد وجود اللاعبين الدوليين قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب الأول يوم 5 نوفمبر المقبل.
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