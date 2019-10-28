سوبر كورة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع مازيمبى عقدة للأبيض مع بطل الكونغو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم نادى الزمالك التأهل لدور المجموعات بـ دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون مقابل الخميس الماضى، فى إياب دور الـ 32 من المسابقة، ليدخل الفريق الأبيض المجموعة الأولى. لمعرفة تاريخ مواجهات الزمالك مع مازيمبي عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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