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قصة صور .. أوسم نجوم الرياضة بعيدا عن كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الألعاب البعيدة عن كرة القدم يوجد بها نجوم لا تختلف الكاريزما الخاصة بهم عن لاعبى كرة القدم الأكثر شهرة ، لا سيما و إنهم أيضا لديهم معجبات .

ونجد هذه النجوم متواجدين فى ألعاب جماعية وأخرى فردية مثل الإسكواش وكرة اليد و السلاح وكرة السلة أيضا .

ومن أبرز هؤلاء النجوم رامى عاشور نجم الإسكواش السابق و الثنائى على فرج و كريم عبد الجواء نجوم اللعبة الحاليين ، و علاء أبو القاسم بطل السلاح و كريم الدهشان  لاعب كرةالسلة فى الزمالك و ايضا يحيى الدرع لاعب كرة اليد فى الزمالك  و عمر ياسين المحترف فى صفو كونستانتا الرومانى .

و يرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء النجوم أصحاب لقب الأوسم فى الصور التالية :

عمر ياسين محترف اليد
عمر ياسين محترف اليد

 

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كريم عبد الجواد نجم الإسكواش
كريم عبد الجواد نجم الإسكواش

 

كريم الدهشان
كريم الدهشان

 

علاء ابو القاسم بطل السلاح
علاء ابو القاسم بطل السلاح

 

رامى عاشور بطل الإسكواش
رامى عاشور بطل الإسكواش

 

على فرج
على فرج

 

يحيى الدرع لاعب يد الزمالك
يحيى الدرع لاعب يد الزمالك

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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