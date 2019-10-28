قصة صور .. أوسم نجوم الرياضة بعيدا عن كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الألعاب البعيدة عن كرة القدم يوجد بها نجوم لا تختلف الكاريزما الخاصة بهم عن لاعبى كرة القدم الأكثر شهرة ، لا سيما و إنهم أيضا لديهم معجبات .
ونجد هذه النجوم متواجدين فى ألعاب جماعية وأخرى فردية مثل الإسكواش وكرة اليد و السلاح وكرة السلة أيضا .
ومن أبرز هؤلاء النجوم رامى عاشور نجم الإسكواش السابق و الثنائى على فرج و كريم عبد الجواء نجوم اللعبة الحاليين ، و علاء أبو القاسم بطل السلاح و كريم الدهشان لاعب كرةالسلة فى الزمالك و ايضا يحيى الدرع لاعب كرة اليد فى الزمالك و عمر ياسين المحترف فى صفو كونستانتا الرومانى .
و يرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء النجوم أصحاب لقب الأوسم فى الصور التالية :
عمر ياسين محترف اليد
كريم عبد الجواد نجم الإسكواش
كريم الدهشان
علاء ابو القاسم بطل السلاح
رامى عاشور بطل الإسكواش
على فرج
يحيى الدرع لاعب يد الزمالك
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