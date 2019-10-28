شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أوسم نجوم الرياضة بعيدا عن كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الألعاب البعيدة عن كرة القدم يوجد بها نجوم لا تختلف الكاريزما الخاصة بهم عن لاعبى كرة القدم الأكثر شهرة ، لا سيما و إنهم أيضا لديهم معجبات .

ونجد هذه النجوم متواجدين فى ألعاب جماعية وأخرى فردية مثل الإسكواش وكرة اليد و السلاح وكرة السلة أيضا .

ومن أبرز هؤلاء النجوم رامى عاشور نجم الإسكواش السابق و الثنائى على فرج و كريم عبد الجواء نجوم اللعبة الحاليين ، و علاء أبو القاسم بطل السلاح و كريم الدهشان لاعب كرةالسلة فى الزمالك و ايضا يحيى الدرع لاعب كرة اليد فى الزمالك و عمر ياسين المحترف فى صفو كونستانتا الرومانى .

و يرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء النجوم أصحاب لقب الأوسم فى الصور التالية :



عمر ياسين محترف اليد

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كريم عبد الجواد نجم الإسكواش



كريم الدهشان



علاء ابو القاسم بطل السلاح



رامى عاشور بطل الإسكواش



على فرج