كيف علقت الصحف الإنجليزية هدف وإصابة صلاح أمام توتنهام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على محمد صلاح، نجم ليفربول، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، مساء أمس الأحد، ضمن المرحلة العاشرة من منافسات بريميرليج.

مباراة الأمس شهدت نجاح صلاح في التسجيل للمرة السابعة في شباك توتنهام، ليقود فريقه لتأمين صدارة الدوري، بعدما أصبح رصيد "الريدز" 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني حاليًا.

ويستعرض "يلا كورة" في التقرير التالي أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد هدف صلاح بجانب خروجه من الإصابة أمام توتنهام:

"صلاح القياسي"

قالت صحيفة "ميرور"، إن محمد صلاح حقق رقمًا قياسيًا رفقة ليفربول بعدما أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في 58 مباراة فقط.

رقم صلاح عادل إنجاز رودجر هانت بعدما سجل مع "الريدز" 50 هدفًا من أصل 55 مباراة.

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"صلاح بخير"

سلطت صحيفة "ديلي ستار" الضوء على إصابة محمد صلاح بعد خروجه مشتكيًا من إصابة في الكاحل وتحديدًا في الدقيقة 85 من زمن أحداث المباراة.

الصحيفة ذكرت تصريحات يورجن كلوب، عقب نهاية المباراة، مؤكدًا أن صلاح بخير، وإصابته ليست بمشكلة كبيرة.

"صلاح يعاقب توتنهام"

عنونت صحيفة "ذا صن" على مباراة ليفربول وتوتنهام بأن صلاح عاقب "السبيرز" بعدما كان متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة أن جوردان هندرسون نجح في تعديل النتيجة لصالح ليفربول قبل أن ينجح صلاح في إبقاء مانشستر سيتي في وضع حرجًا نظرًا لاستمرار فارق النقاط الستة بين الليفر والسيتي.

"صلاح المحبط"

وصفت صحيفة "ديلي إكسبريس" حالة النجم المصري محمد صلاح بـ"المحبطة" بعد الإصابة التي تعرض لها مجددًا في الكاحل.

وأضافت الصحيفة أن صلاح رغم تسجيله هدفًا لصالح ليفربول، فإنه لم يستكمل اللقاء للإصابة بعد تجدد إصابته القديمة والتي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي في الأسبوع الثامن.