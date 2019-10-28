اليوم.. المنصورة يواجه شباب العبور فى تمهيدى الكأس

يلتقي اليوم في الثانيه بعد ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة مع فريق مركز شباب العبور بمدينة الإسكندرية في تمهيدي كأس مصر المباراة المؤجل من السبت الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مدينة الإسكندرية 2019/2020
يقود الجهاز الفني للمنصورة رضا العيسوي المدير الفنى والذى يسعى لحسم نتيجة اللقاء في الوقت الاصلي للمباراة تجنبا لارهاق اللاعبين قبل اللقاء الهام بالدورى الممتاز بالقسم الثانى أمام فريق ابي قير للاسمدة والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل
يذكر ان فريق المنصورة وصل للمباراة النهائية لكأس مصر عام 1996والتى انتهت بفوز الاهلي ب 3 اهداف مقابل هدف للمنصورة سجله الراحل الكابتن عز الرجال، كما شارك فريق المنصورة في بطولةافربقيا للاندية أبطال الكأس
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