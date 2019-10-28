رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 10 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 10 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 28 10 2019، ويأتي أبرزها مباراة الشباب السعودي وشباب الأردن في البطولة العربية، ومباراة سبورتينج براجا وسانتا كلارا في الدوري البرتغالي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة الثامنة"



سبورتنج براجا x سانتا كلارا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات. سبورتنج براجا x سانتا كلارا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات. جدول مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الخامسة" Advertisements



الدفاع الجديدي x أوليمبيك خريبكة، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الدفاع الجديدي x أوليمبيك خريبكة، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية جدول مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ16"



الشباب السعودي x شباب الأردن، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1. الشباب السعودي x شباب الأردن، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1. جدول مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين "دور المجموعات"