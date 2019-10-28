رياضة | ردا على تمارضه.. 4 مباريات ساخنة لمحمد صلاح قبل معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردا على تمارضه.. 4 مباريات ساخنة لمحمد صلاح قبل معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم رواد السوشيال ميدي محمد صلاح نجم ليفربول بإدعاء الإصابة في لقاء فريقه ضد توتنهام أمس حتى لا ينضم لمعسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر المقبل رغم أن ذلك يخالف الحقيقة تمامًا.

وتجاهل رواد فيس بوك وتويتر ممن يحملون ضغينة خفية لمحمد صلاح أن عقلية اللاعب المحترف لا يمكن أن تفكر في ذلك كما أنه لديه ارتباطات قوية مع ليفربول قبل القدوم إلى معسكر المنتخب يوم 11 نوفمبر.

مباريات محمد صلاح قبل معسكر المنتخب

ليفربول وأرسنال يوم 30 أكتوبر في كأس الرابطة

أستون فيلا وليفربول يوم 2 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

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ليفربول وجينك البلجيكي يوم 5 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ومانشستر سيتي يوم 10 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

السؤال الذي يفرض نفسه هل يعقل أن يتمارض ولديه كل هذه الارتباطات التي ترفع من شعبيته ونجوميته في الريدز أو للهروب من معسكر لمنتخب مصر سيواجه فيه كينيا وجزر القمر.

كلوب يطمئن جماهير ليفربول حول فان داين وصلاح

وطمأن يورجن كلوب مدرب ليفربول جماهير الفريق حول حجم إصابتي نجميه محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بعد الفوز على توتنهام 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وكشف أن عن فيرجيل فان دايك أصيب بكدمة ومحمد صلاح في الكاحل الذي كان يعاني منه منذ مباراة ليستر سيتي لكنه قلل من خطورة ذلك مؤكدًا أن الأمر سينتهي بمرور الوقت.