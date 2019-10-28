رياضة | عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على إمكانية استدعاء عمرو وردة لمعسكرات الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأكد حسام البريدي في تصريحات تليفزيونية أنه لكي يعيد عمرو وردة إلى منتخب مصر لا بد أن يتحقق من عدة أمور قبل إعلان القرار بشكل رسمي.

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وقال مدرب منتخب مصر: "عودة عمرو وردة للمنتخب تحتاج إلى تفكير وهناك أخطاء من الممكن أن نتغاضى عنها وهناك العكس أيضًا".

وأضاف البدري: "موضوع عمور وردة يحتاج إلى التحقق والتفكير أولًا فهناك أمور لا بد أن أتحقق منها قبل القرار الرسمي".

كان عمرو وردة تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 لأسباب أخلاقية بسبب فيديو جنسي فاضح قبل أن يعود من جديد في مواجهة جنوب إفريقيا.