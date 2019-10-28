رياضة | مصر تتصدر الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتصدر الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت مصر علي المركز الاول في الترتيب العام بعدد ١٩ ميدالية في حضور 86 دوله بمشاركه 1456 لاعب ولاعبهفي البطولة المقامة في دولة شيلي - سانتياجو وكانت الميداليات كالتالي: 7 ميداليات ذهبيه + 4 ميداليات فضيه + 8 ميداليات برونزيه الميداليه الذهبيه للاعبه / بسمله محمود وزن 54 كجم ناشئات الميداليه الذهبيه للاعبه / ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات الميداليه الذهبيه للاعب / احمد ايمن وزن 61كجم شباب الميداليه الذهبيه للاعب / حازم احمد سعيد وزن فوق 76 شباب الميداليه الذهبيه للاعب / طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنه الميداليه الذهبيه للاعبه / فريال اشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنه الميداليه الذهبيه كاتا جماعي بنين الميداليه الفضيه للاعب / محمد حسين كاتا ناشئين Advertisements الميداليه الفضيه للاعبه / فاطمه عبد الناصر وزن 47 كجم ناشئات الميداليه الفضيه للاعب / حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين الميداليه الفضيه كاتا جماعي بنات الميداليه البرونزيه للاعب / كريم وليد كاتا فردي شباب الميداليه البرونزيه للاعبه / نور ايهاب وزن فوق 59 كجم شابات الميداليه البرونزيه للاعب / محمود جابر وزن 76 كجم شباب الميداليه البرونزيه للاعب / مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21سنه الميداليه البرونزيه للاعب / عبد الله هشام وزن 67 كجم تحت 21سنه الميداليه البرونزيه للاعب / عبد الله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21سنه الميداليه البرونزيه للاعبه / احلام حمدي وزن 55 كجم تحت 21سنه الميداليه البرونزيه للاعب / يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21سنه

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