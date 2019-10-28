رياضة | بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. هجوم على ترامب وزوجته في مباراة بيسبول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. هجوم على ترامب وزوجته في مباراة بيسبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لصيحات استهجان في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن وذلك بعد إعلان إدارته مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش المطلوب الأول للبنتاجون.

وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة ثم خفت وخفت الصيحات عندما تحولت الكاميرات لتظهر جنوداً كانوا متواجدين في المنصات لكن المشجعين راحوا ينادون "اسجنوه"، وهي العبارة التي كثيراً ما تتردد في التجمعات المؤيدة لترامب ضد هيلاري كلينتون لكنها باتت الآن غالباً ما تستخدم ضد الرئيس.

Advertisements

ويواجه الرئيس الأمريكي منذ أسابيع إجراءات عزل أطلقها الديموقراطيون وكذلك إدانة واسعة من الحزبين لسياسته في سوريا.

وقبل مباراة فريقي ناشونالز واستروز، قال مدير فريق واشنطن ديف مارتينيز، إنه يأمل أن يستمتع ترامب بالمباراة.