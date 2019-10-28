رياضة | نشرة أخبار وزارة الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي وزير الشباب والرياضة مع ماساكى نوكى سفير اليابان لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة ويكرم البطل الأوليمبي محمد رشوان.

-ويهنىء وزير الرياضة بعثة الكاراتيه عقب فوزهم ببطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب التي أقيمت في تشيلي، بعد تحقيق ١٩ ميدالية منهم ٧ ذهبيات، 4 فضيات ، 8 برونزيات.

-تنظم وزراة "الشباب والرياضة" ملتقى لتشغيل شباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بمحافظة قنا وتعلن عن توفير اكثر من 2000 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

-انطلاق فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ويشارك فيه ٦٠ دارس يمثلون ١٠ دول عربية في المركز الاوليمبي بالمعادي.