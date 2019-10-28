رياضة | سر تقليل كلوب من إصابتي محمد صلاح وفان دايك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تقليل كلوب من إصابتي محمد صلاح وفان دايك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حجم إصابتي نجميه محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بعد الفوز على توتنهام 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وأشاد مدرب ليفربول بقدرة فريقه على قلب تأخره في النتيجة مبكراً جداً أمام فريق تسبب في مشاكل باستاد أنفيلد في المواسم الأخيرة، حتى لو لم يكن يخرج منتصراً في النهاية.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "قلت للاعبين أثناء الاستراحة، المشكلة الوحيدة في المباراة حتى الآن هي النتيجة فبعيداً عن ذلك كل شيء جيد.. في كثير من الأحيان في كرة القدم تتوقف النتيجة على الأداء، والحال كان كذلك اليوم، الأداء كان رائعاً حقاً".

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وواصل مدرب الريدز: "التأخر أمام توتنهام في ظل قوته في الهجمات المرتدة أمر صعب حقاً، ولذلك يستحق اللاعبون التحية على ما فعلوه بالعودة في مواجهة صعبة".

وأضاف كلوب: "فيرجيل أصيب بكدمة ومحمد صلاح في الكاحل الذي كان يعاني منه منذ مباراة ليستر، كل شيء جيد، لكن بمرور زمن المباراة تتعرض العضلات للإجهاد وأشياء من هذا القبيل، لكن لا يوجد شيء خطير".

وتابع المدرب الألماني: "صلاح لديه مشكلة في الكاحل نفسه..الأمر يؤلمه مع استمرار المباراة لكنه ليس كبيرا.. هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".