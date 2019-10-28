رياضة | منتخب جامعات مصر يشارك في بطولة التسامح لكرة الصالات بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جامعات مصر يشارك في بطولة التسامح لكرة الصالات بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطير بعثة منتخب جامعات مصر لكرة الصالات برئاسة الدكتور منتصر مصطفى بعد غد الثلاثاء الى الامارات للمشاركة في بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات والتي ستنطلق يوم ٣٠ اكتوبر الجاري في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ضمن اجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لعام ٢٠١٩ بمناسبة عام التسامح ١٤ دولة هم:

الامارات المستضيف ومصر والسعودية والأردن وعمان وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر والسودان.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين بدوري من دور واحد، على ان يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي ومنه لنهائي البطولة الذي سيقام يوم ٧ نوفمبر المقبل. ويتكون فريق جامعات مصر من ١١ لاعبا يقودهم ياسر تحسين مدرب الفريق.